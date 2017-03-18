Максим Бузникин: "Локомотиву" отступать некуда"

Бывший нападающий "Локомотива" и "Спартака" Максим Бузникин в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги между железнодорожниками и красно-белыми отметил, что встреча получится непростой для гостей. Также он отметил, что форвард Ари должен помочь команде Юрия Семина. Напомним, что поединок состоится сегодня – начало в 16.30 по московскому времени.

– Как "Локомотиву" обыграть "Спартак"?

– В современном футболе шансы есть у всех клубов. "Спартак" подходит к этой встрече в ранге фаворита чемпионской гонки, но, думаю, "Локомотив" сегодня способен попортить нервы красно-белым, потому что "Спартак" достаточно тяжело забивает мячи. Есть проблемы с оборонительными действиями. Тем не менее команда Карреры на ходу, особо не теряет очки. "Локомотив" проиграл последнюю встречу, и им нужны дополнительные эмоции, какие-то слова, чтобы поднять боевой дух. Думаю, что эта встреча будет непростой для "Спартака".

– Что железнодорожники могут противопоставить команде Карреры? Может, Ари станет их главным аргументом?

– Может быть. Наверняка он выйдет на поле. Это свежая кровь команды, и как мы видим, Ари помогает. Тем более отступать дальше железнодорожникам некуда. Они падают, находятся во второй части турнирной таблицы. Но я не решусь сказать, как закончится игра. Наверное, голов много не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"