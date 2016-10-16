Максим Бузникин: "Красная карточка, показанная Навасу, была очевидной"

Экс-нападающий "Спартака" Максим Бузникин отметил, что в игре 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) красно-белые вряд ли бы одержали победу, останься соперник в полном составе. Бузникин подчеркнул, что удаление защитника ростовчан Сесара Наваса было справедливым.

– Объективно оценить силы обеих команд очень сложно, ведь "Ростов" играл в меньшинстве, – сказал Бузникин. – Но, несмотря на это, клубы смотрелись на равных. Зе Луиш провел один из лучших матчей: был полезен на поле, отдал важную голевую передачу. Ростовчане в целом были сбалансированы. Хочется отметить игру Джанаева. Гости вполне могли не проиграть даже при таком раскладе, они ничуть не уступали "Спартаку".

Не могу сказать, насколько справедливыми были действия судьи. Моменты с удалениями стоит просмотреть более внимательно, хотя, красная карточка, показанная Навасу, была очевидной. Если бы обе команды играли в равных составах, "Ростов" бы не проиграл. (Любовь КОНЯЕВА)