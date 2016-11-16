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Максим Бузникин: "Без Зе Луиша "Спартак" может сыграть вничью"

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Экс-нападающий "Спартака" Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром". Игра пройдет 20 ноября в Москве на "Открытие Арене" и начнется в 17.00.

– "Спартаку" предстоит сыграть с "Амкаром" без Промеса и Зе Луиша. Конечно, отсутствие этих футболистов может негативно сказаться на результатах встречи, так как они являются ключевыми игроками. Для красно-белых это весомая потеря. Заменить Зе Луиша смогут Мельгарехо или Попов.

К тому же "Амкар" – крепкая команда. Матч будет нелегким. Думаю, что эта встреча даже может завершиться вничью. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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