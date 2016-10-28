Максим Бузникин: "Ажиотаж вокруг матча "Спартак" – ЦСКА всегда больше, чем ощущения от самой игры"

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин считает, что важную роль в противостоянии "Спартака" и ЦСКА сыграет психологическое состояние футболистов. Бузникин добавил, что, несмотря на ажиотаж, матч является календарным.

– В этих играх на первый план, конечно, выходит психология, потому что это особенные матчи, – приводит ТАСС слова Бузникина. – Поэтому психологическая готовность играет важную роль. У ЦСКА есть кадровые проблемы, те же Роман Еременко и Алан Дзагоев не участвуют – разумеется, это большие потери для не длинной скамейки ЦСКА, но армейцы крепкий и сыгранный клуб, и эти потери футболисты могут компенсировать самоотдачей. Если у "Спартака" в строй вернутся Квинси Промес и Зе Луиш, то это придаст команде уверенности и мощи, но ничего прогнозировать не могу, потому что шансы равны. Дерби "Спартак" – ЦСКА – это всегда особенные матч – таковыми они были для меня. Соперник всегда принципиальный, полные трибуны и кураж. Но ажиотаж вокруг встречи был больше, чем ощущения от самого матча, ведь это фактически календарная игра.

Матч "Спартак" – ЦСКА пройдет завтра на стадионе "Открытие Арена".