Максим Боков: "Судьи матча ЦСКА - "Спартак" не будут предвзятыми"

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков высказал мнение о том, что назначение петербургского арбитра Владислава Безбородова не повлияет на ход московского дерби в 26-м туре РФПЛ. О назначении Безбородова на матч ЦСКА – "Спартак" стало известно сегодня.

– Назначение арбитра не повлияет на ход матча, – уверен Боков. – Все должно пройти гладко. Однозначно, судьи не будут предвзятыми. Непонятно, зачем им самих себя топить? В таком матче на них будут направлены пристальные взгляды руководства. Мы можем только предполагать, а все остальное увидим на поле. Футбол непредсказуем, и посмотрим, как поведут себя футболисты и судья.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Евгений БЕЛОУСОВ)