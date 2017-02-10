16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Боков: "Не думаю, что Кержаков слабее Лодыгина"

0
0
0
1

Бывший защитник "Зенита" Максим Боков положительно оценил возможную аренду Михаила Кержакова в "Оренбург". Также он отметил, что с уважением относится к профессионализму голкипера.

– Для того чтобы двигаться дальше, Михаилу нужна игровая практика. И где, как не в таких клубах, как "Оренбург", ее получить, – сказал Боков. – Здесь как раз можно проявить себя. Не думаю, что Кержаков слабее Лодыгина. Это два очень хороших вратаря.

Наверное, это решение самого Михаила – покинуть "Зенит", и его нужно уважать. Просто так ничего не делается, значит, были предпосылки. Сейчас стоит продолжать играть и доказывать, что он профессионал. Он же не предал свое любимое дело и продолжил заниматься футболом, пусть и в другом клубе, а не пошел работать лесорубом. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Der schwein

Оренбург = это Зенит-2 :) Пол/команды Зенита можно смело отправлять в Оренбург !

16:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ