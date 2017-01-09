Максим Боков: "Молло может стать своеобразной угрозой для Шатова"

Бывший защитник "Зенита" Максим Боков высоко оценил игру полузащитника "Крыльев Советов" Йоана Молло, который по информации "СЭ" проходит медосмотр в команде из Санкт-Петербурга. По его словам, переход хавбека может стать своеобразной угрозой для игрока сине-бело-голубых Олега Шатова.
– Молло – очень хороший игрок, – начал Боков. – Я удивлен, что его никто не забрал из "Крыльев" раньше. В самарском клубе он был на первых ролях. В "Зените", конечно, и своих звезд хватает. Возможно, это такая стратегия поддержания конкуренции для того, чтобы футболисты прогрессировали и показывали совсем другие результаты.
Йоан вполне может стать своеобразной угрозой для Шатова. Здоровая конкуренция еще никому не мешала. Для Молло это – вызов. Он сделал себя ведущим игроком в "Крыльях Советов", теперь он должен проявить себя в одной из лучших команд России. (Любовь КОНЯЕВА)
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serzheo
ИЛ-222____ Ну может быть. Я видел его только справа. В любом случае, вместо Шатова выходит Мак. Вместо Кокорина никто. Так что непонятно какой может быть Шатов....
15:21
merniloskut
Главная угроза, так она для Дзюбы! Как только Тёма узнает о настоящей ориентации Молло, так застебёт новичка до самого ануса!))) Чем подведёт себя под толерастическую дискву!)))
15:16
ИЛ-222
serzheo, Молло может играть и справа и слева, но основная позиция в КРыльях - левый полузащитник
15:15
serzheo
С какой стати для Шатова? Не та позиция. Скорее для Кокорина. Моло справа играет.
15:04