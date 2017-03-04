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Максим Боков: "ЦСКА победит с разницей в один мяч"

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Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев и питерцев в рамках 18-го тура премьер-лиги. По его словам, победу одержат москвичи.

– Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита", например Ивановичем, Молло, – говорит Боков. – У сине-бело-голубых хорошо подобран состав.

Но у "Зенита" все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы "перезагрузились", думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате.

Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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valeriyrom93

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12:47

Vick-NW

Проблемы с забиваемостью в начале весны традиционны. Никак не избежать 0:0. Сухарь Акинфеева, просто праздник какой-то!

12:36

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