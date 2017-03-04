Максим Боков: "ЦСКА победит с разницей в один мяч"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев и питерцев в рамках 18-го тура премьер-лиги. По его словам, победу одержат москвичи.

– Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками "Зенита", например Ивановичем, Молло, – говорит Боков. – У сине-бело-голубых хорошо подобран состав.

Но у "Зенита" все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы "перезагрузились", думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате.

Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч. (Любовь КОНЯЕВА)