Максим Беляев: "Спартак" играл в полную силу". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Беляев: "Спартак" играл в полную силу"

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Защитник "Арсенала" Максим Беляев после разгрома "Спартака" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что соперник играл в полную силу. По словам футболиста, команды скрылись в подтрибунном помещении после встречи, чтобы избежать ненужных ситуаций, ведь к тому времени с трибун на газон выбежали болельщики, передают из Тулы корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– У "Спартака" особой мотивации не было? Но ведь Каррера говорил, что его команда хочет повторить рекорд по набранным очкам, – отметил Беляев. – Плюс и состав был достаточно основной. Но матч сложился для нас удачно, у "Арсенала" был боевой настрой.

Мы цеплялись за последнюю соломинку и зацепились.

– Не показалось ли вам, что "Спартак" вышел на игру расслабленным?

– Находясь на поле, я бы так не сказал. Все играли в полную силу.

– Почему обе команды после финального свистка бегом скрылись в подтрибунном помещении?

– Нам сказали идти туда скорее. Чтобы избежать всяких ненужных ситуаций. Ведь на поле выбежали фанаты.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

А это кто веселит мои тапочки?

19:05

merniloskut

Mark Krass - - - таки канюшня ещё ниже!)))

18:42

Mark Krass

Вот, трезво оценил силу нынешнего шампиньена.)) Ниже плинтуса))

18:33