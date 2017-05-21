Максим Беляев: "Спартак" играл в полную силу"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев после разгрома "Спартака" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что соперник играл в полную силу. По словам футболиста, команды скрылись в подтрибунном помещении после встречи, чтобы избежать ненужных ситуаций, ведь к тому времени с трибун на газон выбежали болельщики, передают из Тулы корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.
– У "Спартака" особой мотивации не было? Но ведь Каррера говорил, что его команда хочет повторить рекорд по набранным очкам, – отметил Беляев. – Плюс и состав был достаточно основной. Но матч сложился для нас удачно, у "Арсенала" был боевой настрой.
Мы цеплялись за последнюю соломинку и зацепились.
– Не показалось ли вам, что "Спартак" вышел на игру расслабленным?
– Находясь на поле, я бы так не сказал. Все играли в полную силу.
– Почему обе команды после финального свистка бегом скрылись в подтрибунном помещении?
– Нам сказали идти туда скорее. Чтобы избежать всяких ненужных ситуаций. Ведь на поле выбежали фанаты.
marksan
А это кто веселит мои тапочки?
19:05
merniloskut
Mark Krass - - - таки канюшня ещё ниже!)))
18:42
Mark Krass
Вот, трезво оценил силу нынешнего шампиньена.)) Ниже плинтуса))
18:33