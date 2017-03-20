Максим Беляев: "Эпизод с Дзюбой? За такое пенальти не ставится"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев высказал мнение, что в моменте с падением в штрафной туляков нападающего Артема Дзюбы в игре 20-го тура чемпионата России (0:2) пенальти не было. Футболист подчеркнул, что хозяева поля имели игровое и территориальное преимущество.

– Эпизод с Дзюбой? За такое пенальти не ставится, – цитирует "Спорт день за днем" Беляева. – Была борьба: Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.

– Какое впечатление в целом произвел "Зенит"?

– У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, что им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше.

– Итоговый результат насколько закономерен?

– Конечно, у "Зенита" было игровое и территориальное преимущество. Они создали больше моментов, но мы неплохо отбивались, пытались выбегать в контратаки. Если бы на первых минутах второго тайма мы не пропустили, могли увезти из Питера очки.

– Чувствовали поддержку тульских болельщиков?

– Я хочу поблагодарить всех тех, кто проделал такой путь. Их было достаточно много, их было слышно. Мы не были сегодня одни.

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