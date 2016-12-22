15:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Макшо, которым интересуется "Зенит", мечтает играть в России

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Агент защитника "Норшелланна" Андреаса Макшо Антони Александракис подтвердил информацию об интересе к своему подопечному со стороны "Зенита". Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривают кандидатуру 22-летнего датчанина как замену Николасу Ломбертсу, который хочет сменить клубную прописку. При этом петербуржцы пока не вступали в переговоры о переходе игрока.

- Действительно, "Зенит" проявляет интерес к Андреасу Макшо, но пока только смотрит за ним - переговоров еще не было, - приводит "Спорт день за днем" слова Александракиса. - Макшо - капитан "Норшелланна", высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России.

СМИ: "Зенит" интересуется защитником "Норшелланна" Макшо 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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punch_s

Мечты сбываются (с)

20:32

Урфин Джюс

Все мечтают играть в России. Можно весь сезон ходить по полю пешком, но получать приличные деньги. Россия- страна возможностей!

17:28

баламошка

Весь мир знает о шейханутости газанутых.

16:50

Exsorsist

Он еще не родился, а уже хотел за зенит.

16:39

marksan

Почти каждый игрок мечтает играть в Зените! Повод простой - там хорошо платят даже скамейке!

15:47

shpasic

))

15:40

Лохматый

с детства за зенит...

15:39

thearistarx

ну прям не игрок-конфетка

15:30

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