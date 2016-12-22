Макшо, которым интересуется "Зенит", мечтает играть в России

Агент защитника "Норшелланна" Андреаса Макшо Антони Александракис подтвердил информацию об интересе к своему подопечному со стороны "Зенита". Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривают кандидатуру 22-летнего датчанина как замену Николасу Ломбертсу, который хочет сменить клубную прописку. При этом петербуржцы пока не вступали в переговоры о переходе игрока.
- Действительно, "Зенит" проявляет интерес к Андреасу Макшо, но пока только смотрит за ним - переговоров еще не было, - приводит "Спорт день за днем" слова Александракиса. - Макшо - капитан "Норшелланна", высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России.
punch_s
Мечты сбываются (с)
20:32
Урфин Джюс
Все мечтают играть в России. Можно весь сезон ходить по полю пешком, но получать приличные деньги. Россия- страна возможностей!
17:28
баламошка
Весь мир знает о шейханутости газанутых.
16:50
Exsorsist
Он еще не родился, а уже хотел за зенит.
16:39
marksan
Почти каждый игрок мечтает играть в Зените! Повод простой - там хорошо платят даже скамейке!
15:47
shpasic
))
15:40
Лохматый
с детства за зенит...
15:39
thearistarx
ну прям не игрок-конфетка
15:30