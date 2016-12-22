Макшо, которым интересуется "Зенит", мечтает играть в России

Агент защитника "Норшелланна" Андреаса Макшо Антони Александракис подтвердил информацию об интересе к своему подопечному со стороны "Зенита". Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривают кандидатуру 22-летнего датчанина как замену Николасу Ломбертсу, который хочет сменить клубную прописку. При этом петербуржцы пока не вступали в переговоры о переходе игрока.

- Действительно, "Зенит" проявляет интерес к Андреасу Макшо, но пока только смотрит за ним - переговоров еще не было, - приводит "Спорт день за днем" слова Александракиса. - Макшо - капитан "Норшелланна", высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России.

СМИ: "Зенит" интересуется защитником "Норшелланна" Макшо