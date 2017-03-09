Мак поспорит с Дюрицей, Губочаном, Шкртелом и Хамшиком за звание лучшего игрока года в Словакии

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак попал в число претендентов на звание лучшего футболиста года в Словакии, информирует клубная пресс-служба. Помимо хавбека питерцев в списке оказались Ян Дюрица, Марек Хамшик, Томаш Губочан, Матуш Козачик, Юрай Куцка, Петер Пекарик, Милан Шкриньяр, Мартин Шкртел и Владимир Вайсс.
Победитель будет определен 21 марта.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-03-09-robert-mak-voshel-v-chislo-pretendentov-na-zvanie-luchshego-futbolista-goda-v-slovakii.htm