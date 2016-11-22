Магомед Оздоев: "В августе 2015 года приглашал "Спартак"

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев признался, что в 2015 году на него с предложением выходил "Спартак". По словам хавбека, он отклонил предложение, потому что его все устраивало в казанском клубе.

- Вы говорили: "Было предложение одной команды, но в тот момент я обещал "Рубину", что никуда не уйду. Что за команда такая предлагала перейти?

- А нужно говорить?

- Желательно.

- "Спартак".

- И когда это было?

- Август прошлого года. Но в "Рубине" было все хорошо. И еще зимой я обещал Ринату Саяровичу Билялетдинову, что останусь.