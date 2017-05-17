Лунева заменили после столкновения со штангой

В матче 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:0) хозяева поля произвели замену вратаря. Основной голкипер петербургского клуба Андрей Лунев получил травму колена после столкновения со штангой. Игрок отбил удар со штрафного и неудачно влетел в ворота.
Врачи несколько минут замораживали и бинтовали ногу Лунева, однако после возобновления игры он сам попросил замену. На поле появился Юрий Лодыгин, который не играл с 12 марта этого года, после поражения от "Амкара" (0:1).
Напомним, что Лунев входит в расширенный состав сборной России на матчи Кубка конфедераций-2017.
Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"
43 - ЛУНЕЕЕЕВ! Вытащил очень опасный удар краснодарского Маурисио со штрафного #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/jV7h69wyqV– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.
43 - врезался в штангу кипер, врачи на поле #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/GRojL5BcJg– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.
46 - нужна замена: Лодыгин вместо Лунева #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/DZs13YP6l4– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.
46 - поправляйся, Андрей! #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/xidt1oYF08– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.