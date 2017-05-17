Лунева заменили после столкновения со штангой

В матче 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:0) хозяева поля произвели замену вратаря. Основной голкипер петербургского клуба Андрей Лунев получил травму колена после столкновения со штангой. Игрок отбил удар со штрафного и неудачно влетел в ворота.

Врачи несколько минут замораживали и бинтовали ногу Лунева, однако после возобновления игры он сам попросил замену. На поле появился Юрий Лодыгин, который не играл с 12 марта этого года, после поражения от "Амкара" (0:1).

Напомним, что Лунев входит в расширенный состав сборной России на матчи Кубка конфедераций-2017.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"