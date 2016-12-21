15:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лунев прошел медосмотр в Петербурге

Андрей ЛУНЕВ. Фото Сергей ЯРЕМЕНКО., "СЭ"
Андрей ЛУНЕВ. Фото Сергей ЯРЕМЕНКО., "СЭ"
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Голкипер "Уфы" Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге. При этом вратарь воздержался от общения с прессой. Увидев журналистов у дверей клиники, он мгновенно вернулся обратно и покинул здание через черный ход. При этом Лунев уехал на клубном микроавтобусе "Зенита". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

25-летний Лунев в этом сезоне провел в премьер-лиге 10 матчей, пропустив семь голов. При этом на его счету шесть встреч на ноль.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lokofanat

Ну и зачем устраивать всю эту клоунаду с чёрными ходами и маскировкой? Уже все давно всё знают. Тупой пиар на ровном месте.

15:52

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