Голкипер "Уфы" Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге. При этом вратарь воздержался от общения с прессой. Увидев журналистов у дверей клиники, он мгновенно вернулся обратно и покинул здание через черный ход. При этом Лунев уехал на клубном микроавтобусе "Зенита". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

25-летний Лунев в этом сезоне провел в премьер-лиге 10 матчей, пропустив семь голов. При этом на его счету шесть встреч на ноль.

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