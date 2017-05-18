Лунев пропустит неделю из-за травмы

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев выбыл на неделю, информирует "Спорт FM". У голкипера диагностировано повреждение боковой коллатеральной связки. Напомним, "Зенит" в 30-м туре чемпионата России в гостях сыграет с "Локомотивом". Питерцы продолжают борьбу с ЦСКА за итоговое второе место.



Лунев в текущем сезоне в составе "Зенита" провел 10 матчей в чемпионате России, в которых пропустил пять голов.

Матч "Локомотив" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.