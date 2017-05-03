Лунев - лучший игрок "Зенита" в апреле, по мнению болельщиков

Болельщики "Зенита" выбрали лучшим игроком команды в апреле голкипера Андрея Лунева, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем месяце 25-летний вратарь провел пять матчей, в которых пропустил три мяча.
Второе место в голосовании занял защитник Ибрагим Цаллагов, третье – защитник Бранислав Иванович. Награда стала для Андрея Лунева первой за время выступления в "Зените". На данный момент петербургский клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-03-andrey-lunev-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-aprelya.htm
Rastan
Лунёв и Цаллагов, несомненно,хорошее приобретение Зенита.
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