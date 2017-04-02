Лунев и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Рубином"

Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба выйдут в стартовом составе "Зенита" на гостевой матч 21-го тура чемпионата России с "Рубином".
Напомним, форвард из-за проблем с коленом пропустил две контрольные встречи сборной России - против Кот-д'Ивуара и Бельгии. В первый день работы команды Станислава Черчесова в Краснодаре зенитовец покинул ее расположение и улетел на дополнительное обследование в Москву, после чего занимался восстановлением.
Полностью состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лунев - Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито - Эрнани, Юсупов, Жулиану - Данни, Дзюба, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисиу, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Хави Гарсия, Кержаков, Джорджевич.
Встреча пройдет в Казани, начало игры - в 14.00 по московскому времени.
Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч в Казани #РубинЗенит pic.twitter.com/goPMwK8t8u– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 2 апреля 2017 г.
shpasic
да, без комментариев Орлова Зенит выиграть не может))
14:03
oleg_Spb
Опять Федя Горелый по матч тв комментирует... значит Зенит проиграет... Когда же это кончится...
14:02
SP2
Вперёд, сборная Уфы-Крыльев-Динамо-Спартака! )) Только почему эта сборная решила в Петербурге базироваться и взять имя Петербургского клуба!? ))
13:43
SP2
Опять вдесятером! Ну хоть Нету в запасе - и на том спасибо! За такие номера как в игре с Амкаром вообще в дубль отправляют.
13:37
serzheo
Ленивый Кока, опять... Неприкасаемый... Опять без правого напа играть.
13:32
Slim Taller
Именно Кокорин на последнем чемпионате мира забивал в составе сборной.Если уж полено Бухаров играет в сборной,то чем Кокорин хуже.Смолов сколько лет не мог забить,а потом прорвало.
13:30
pushgun
Зенит решил сыграть в 9-м?! Кокорин и Юсупов не в счет. Глупое решение!
13:18
foreverCSKAforever
Если бы не судьишка, то у Рубина были бы неплохие шансы на победу.
13:14
shpasic
непотопляемый Кокорин.
13:10