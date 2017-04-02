13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лунев и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Рубином"

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Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба выйдут в стартовом составе "Зенита" на гостевой матч 21-го тура чемпионата России с "Рубином".

Напомним, форвард из-за проблем с коленом пропустил две контрольные встречи сборной России - против Кот-д'Ивуара и Бельгии. В первый день работы команды Станислава Черчесова в Краснодаре зенитовец покинул ее расположение и улетел на дополнительное обследование в Москву, после чего занимался восстановлением.

Полностью состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лунев - Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито - Эрнани, Юсупов, Жулиану - Данни, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисиу, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Хави Гарсия, Кержаков, Джорджевич.

Встреча пройдет в Казани, начало игры - в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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shpasic

да, без комментариев Орлова Зенит выиграть не может))

14:03

oleg_Spb

Опять Федя Горелый по матч тв комментирует... значит Зенит проиграет... Когда же это кончится...

14:02

SP2

Вперёд, сборная Уфы-Крыльев-Динамо-Спартака! )) Только почему эта сборная решила в Петербурге базироваться и взять имя Петербургского клуба!? ))

13:43

SP2

Опять вдесятером! Ну хоть Нету в запасе - и на том спасибо! За такие номера как в игре с Амкаром вообще в дубль отправляют.

13:37

serzheo

Ленивый Кока, опять... Неприкасаемый... Опять без правого напа играть.

13:32

Slim Taller

Именно Кокорин на последнем чемпионате мира забивал в составе сборной.Если уж полено Бухаров играет в сборной,то чем Кокорин хуже.Смолов сколько лет не мог забить,а потом прорвало.

13:30

pushgun

Зенит решил сыграть в 9-м?! Кокорин и Юсупов не в счет. Глупое решение!

13:18

foreverCSKAforever

Если бы не судьишка, то у Рубина были бы неплохие шансы на победу.

13:14

shpasic

непотопляемый Кокорин.

13:10

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Материалы других СМИ