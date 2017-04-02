Лунев и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Рубином"

Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба выйдут в стартовом составе "Зенита" на гостевой матч 21-го тура чемпионата России с "Рубином".

Напомним, форвард из-за проблем с коленом пропустил две контрольные встречи сборной России - против Кот-д'Ивуара и Бельгии. В первый день работы команды Станислава Черчесова в Краснодаре зенитовец покинул ее расположение и улетел на дополнительное обследование в Москву, после чего занимался восстановлением.

Полностью состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Лунев - Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито - Эрнани, Юсупов, Жулиану - Данни, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисиу, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Хави Гарсия, Кержаков, Джорджевич.

Встреча пройдет в Казани, начало игры - в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"