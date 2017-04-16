Лунев и Дзюба сыграют со "Спартаком" с первых минут, Шатов - в запасе

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 23-го тура чемпионата России со "Спартаком". Отметим, что место в воротах бело-голубых займет Андрей Лунев. С первых минут на поле появится и Артем Дзюба, ранее выступавший за красно-белых.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Кришито – Жулиану, Юсупов, Эрнани – Кокорин, Дзюба, Данни.

Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисиу, Хави Гарсия, Молло, Мак, А. Кержаков, Джорджевич.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.