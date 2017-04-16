Лунев и Дзюба сыграют со "Спартаком" с первых минут, Шатов - в запасе

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 23-го тура чемпионата России со "Спартаком". Отметим, что место в воротах бело-голубых займет Андрей Лунев. С первых минут на поле появится и Артем Дзюба, ранее выступавший за красно-белых.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Кришито – Жулиану, Юсупов, Эрнани – Кокорин, Дзюба, Данни.
Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисиу, Хави Гарсия, Молло, Мак, А. Кержаков, Джорджевич.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Ровно час до матча #СпартакЗенит! Стартовый состав сине-бело-голубых 😏 pic.twitter.com/yyhBvmCIAF– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 апреля 2017 г.
Slim Taller
Маурисио разрушитель,а Эрнани более атакующий.
19:16
shpasic
Эрнани получит КК. нужно было Маурисио ставить вместо него.
19:01