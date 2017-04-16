18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лунев и Дзюба сыграют со "Спартаком" с первых минут, Шатов - в запасе

0
0
0
0
2

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 23-го тура чемпионата России со "Спартаком". Отметим, что место в воротах бело-голубых займет Андрей Лунев. С первых минут на поле появится и Артем Дзюба, ранее выступавший за красно-белых.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Кришито – Жулиану, Юсупов, Эрнани – Кокорин, Дзюба, Данни.

Запасные: Рудаков, Лодыгин, Анюков, Жирков, Шатов, Цаллагов, Маурисиу, Хави Гарсия, Молло, Мак, А. Кержаков, Джорджевич.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Опрос

Как закончится матч "Спартак" - "Зенит"?
голосовать
0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Маурисио разрушитель,а Эрнани более атакующий.

19:16

shpasic

Эрнани получит КК. нужно было Маурисио ставить вместо него.

19:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ