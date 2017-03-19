Лунев, Цаллагов и Иванович – в старте "Зенита" на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (начало – в 19:30). В составе сине-бело-голубых дебютирует вратарь Андрей Лунев и защитник Ибрагим Цаллагов.
"Зенит": Лунев – Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито – Эрнани, Жулиану, Юсупов – Кокорин, Дзюба, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Анюков, Новосельцев, Жирков, Ломбертс, Маурисиу, Шатов, Молло, Мак. Джорджевич, Кержаков.
pushgun
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Их двое! Они размножаются!!!!!!!!! Хотел посмотреть спокойную победу над аутсайдером. Накося выкуси! Цаллагов, Лунев, Иванович....... Кто остановит эту вакханалию от Румынского дедушки????
18:44
Грустный зритель
Мощный состав. Двойной Кокорин играет. Его клонировали или просто попилили?
18:40
Тот самый Зануда
Два Кокорина в составе это уже перебор...
18:39