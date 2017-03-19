18:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лунев, Цаллагов и Иванович – в старте "Зенита" на матч с "Арсеналом"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (начало – в 19:30). В составе сине-бело-голубых дебютирует вратарь Андрей Лунев и защитник Ибрагим Цаллагов

"Зенит": Лунев – Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито – Эрнани, Жулиану, Юсупов – Кокорин, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Анюков, Новосельцев, Жирков, Ломбертс, Маурисиу, Шатов, Молло, Мак. Джорджевич, Кержаков.

Трансляция матча "Зенит" – "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pushgun

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Их двое! Они размножаются!!!!!!!!! Хотел посмотреть спокойную победу над аутсайдером. Накося выкуси! Цаллагов, Лунев, Иванович....... Кто остановит эту вакханалию от Румынского дедушки????

18:44

Грустный зритель

Мощный состав. Двойной Кокорин играет. Его клонировали или просто попилили?

18:40

Тот самый Зануда

Два Кокорина в составе это уже перебор...

18:39

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