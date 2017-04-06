Лука Джорджевич: "Жители Санкт-Петербурга сплотились после теракта"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич отметил, что ситуация в Санкт-Петербурге нормализовалась после случившегося в метро теракта. 3 апреля на перегоне между станциями в вагоне произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

– Русские – гордые люди, и Санкт-Петербург входит в число городов, который многое повидал в своей истории, – цитирует CdM Джорджевича. – Теперь в городе на каждом углу чувствуется солидарность и, самое главное, у людей нет никакого страха. Они стараются жить нормально, и уже на следующий день спокойно спускались в метро.

Ситуация нормализовалась, хотя везде повышен уровень безопасности, особенно в многолюдных местах. Но это нормально, большой город продолжает жить своей жизнью.