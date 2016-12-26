16:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лука Джорджевич: "Зенит" постарается отложить чемпионство "Спартака" в этом сезоне"

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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что команда сделает все возможное, чтобы "Спартак" не стал победителем чемпионата России в текущем сезоне. На зимний перерыв московская команда ушла с 5-очковым отрывом от коллектива Мирчи Луческу.

– Чемпионат – приоритетный турнир для команды, – цитирует CdM Джорджевича. – Но во внутреннем первенстве у нас не самая легкая ситуация. У "Спартака" есть хорошие шансы впервые за долгое время стать чемпионами. Тем не менее "Зенит" постарается сделать так, чтобы красно-белые подождали еще.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Parasenok

Лука, как игрок достаточно странный. Чтобы нанести удар по воротам, он обязательно должен выйти из штрафной соперника. Кто его этому учил?)))

17:49

James Gang

Лука, не говори Гоп, пока не прыгнешь. Как бы вас ЦСКА не скинуло на третье место!

17:23

Jean4

До конца мая 2017 года?

17:17

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