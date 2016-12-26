Лука Джорджевич: "Зенит" постарается отложить чемпионство "Спартака" в этом сезоне"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что команда сделает все возможное, чтобы "Спартак" не стал победителем чемпионата России в текущем сезоне. На зимний перерыв московская команда ушла с 5-очковым отрывом от коллектива Мирчи Луческу.

– Чемпионат – приоритетный турнир для команды, – цитирует CdM Джорджевича. – Но во внутреннем первенстве у нас не самая легкая ситуация. У "Спартака" есть хорошие шансы впервые за долгое время стать чемпионами. Тем не менее "Зенит" постарается сделать так, чтобы красно-белые подождали еще.