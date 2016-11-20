Лука Джорджевич: "Победа во всех матчах группового этапа Лиги Европы станет для "Зенита" приятным бонусом"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич после домашней победы в матче 14-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (3:1) отметил, что успех во всех играх группового этапа Лиги Европы станет для команды приятным бонусом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов. По словам черногорского игрока, его будущего связано с "Зенитом".

– Насколько важно "Зениту" выиграть все матчи в Лиге Европы?

– Это что-то особенное, и для "Зенита" победа во всех играх группового этапа станет приятным бонусом. Мы должны настраиваться на победу.

– Вас не вызывают в сборную Черногории. Нет ли мыслей сменить клуб в связи с этим?

– Нет, мое будущее связано с "Зенитом". Тренер сборной понимает, что я играю в большом клубе, и мне сложно получить шанс. Но я буду тренироваться и ждать своего шанса.