Лука Джорджевич: "Не могу сказать, что претендентов на титул осталось два"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич считает, что его команде вполне по силам догнать "Спартак" в турнирной таблице премьер-лиги. Петербуржцы в матче 14-го тура обыграли "Крылья Советов" (3:1).

– После прошлого тура мы отстали от "Спартака" на три очка, поэтому нужно было побеждать. И мы это сделали.

– Перед игрой вы знали, что "Спартак" обыграл "Амкар"?

– Нет, только после матча увидели результат. Но впереди длинный турнир, и все будут терять очки. Посмотрим...

– Можно ли говорить о том, что претендентов на титул осталось два?

– Не могу так сказать. Например, против ЦСКА очень сложно играть, а у них во втором круге будет много домашних матчей.

– В игре с "Маккаби" вы выйдете в основе? Уже известно?

– Пока не знаю. С понедельника начнем готовиться к следующей игре. Я могу только надеяться, что выйду на поле – со здоровьем у меня все в порядке. (Гоша ЧЕРНОВ)