Луизу Адриану для перехода в "Спартак" осталось только пройти медосмотр

Итальянские СМИ подтвердили информацию "СЭ" о том, что "Спартак" договорился с "Миланом" о переходе нападающего Луиза Адриану. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летнему бразильцу осталось только пройти медицинское обследование в новой команде.

По данным "СЭ", клубы должны объявить о трансфере в ближайшие дни. Ожидается, что форвард присоединится к красно-белым на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Луиз Адриану станет самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" наряду с Квинси Промесом, бразилец будет получать более 3 миллионов евро.

Отметим, что Луиз Адриану достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро – именно столько "Милан" хотел получить за нападающего, но затем руководство "красно-черных" посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.

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