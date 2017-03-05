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Луиз Адриану забил дебютный гол за "Спартак" в ворота "Краснодара"

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил второй мяч своей команды в игре 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" – 2:1. Новичок красно-белых на 54-й минуте встречи реализовал выход один на один с вратарем после передачи от полузащитника Романа Зобнина.

Для бразильского форварда этот гол стал дебютным в "Спартаке" в официальных матчах. Празднуя взятие ворот, экс-игрок "Милана" поцеловал логотип московского клуба.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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