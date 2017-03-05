Луиз Адриану забил дебютный гол за "Спартак" в ворота "Краснодара"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану забил второй мяч своей команды в игре 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" – 2:1. Новичок красно-белых на 54-й минуте встречи реализовал выход один на один с вратарем после передачи от полузащитника Романа Зобнина.
Для бразильского форварда этот гол стал дебютным в "Спартаке" в официальных матчах. Празднуя взятие ворот, экс-игрок "Милана" поцеловал логотип московского клуба.
Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"
.@acmilan 🙂🙂🙂Г⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КраснодарСпартак 1:2 54' Луис Адриано @LuizAdriano_9 (Дебют) pic.twitter.com/lYsFJCIUjs– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Комс
Поздравляем!
18:37