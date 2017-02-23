Луиз Адриану: "Я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что продолжает налаживать взаимодействие с партнерами и чувствует себя частью команды. По его словам, все игроки серьезно готовятся к возобновлению чемпионата России и игре с "Краснодаром".

– Отличное настроение, как и у всех здесь, – приводит слова Луиза Адриану официальный сайт "Спартака".– Мы вместе с тренером готовимся, работаем, сейчас идет последний этап подготовки к чемпионату. В общем, все идет по плану.

Усталость? Нет, все нормально. Мы уже готовы к этой работе. Все сфокусированы на своих задачах, поэтому не буду жаловаться.

​Конечно, забивать важно, тем более, если ты нападающий. Тем более, если можно своими голами помогать команде добиваться результата.

Я, конечно, с "Краснодаром" плохо знаком. Но Фернанду и Маурисиу уже встречались с ним и рассказали мне, что соперник очень опасный и серьезный. У него есть индивидуально сильные игроки.

Я понимаю, что, как бы банально это ни звучало, нужно подготовиться на все 100 процентов во всех аспектах: физическом, тактическом и техническом. Во всех аспектах нужно быть готовым, чтобы бороться с "Краснодаром" на равных.

Взаимодействие налаживается от игры к игре. Понимаем друг друга, если и не с полуслова, но к началу и по ходу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие.

Конечно, я ощущаю себя частью команды. У меня действующий контракт со "Спартаком", поэтому я уже настоящий спартаковец, как и все другие члены команды. Я буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны и помочь команде добиваться результата, как и все другие игроки. Да, я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле.