Луиз Адриану: "Я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что продолжает налаживать взаимодействие с партнерами и чувствует себя частью команды. По его словам, все игроки серьезно готовятся к возобновлению чемпионата России и игре с "Краснодаром".
– Отличное настроение, как и у всех здесь, – приводит слова Луиза Адриану официальный сайт "Спартака".– Мы вместе с тренером готовимся, работаем, сейчас идет последний этап подготовки к чемпионату. В общем, все идет по плану.
Усталость? Нет, все нормально. Мы уже готовы к этой работе. Все сфокусированы на своих задачах, поэтому не буду жаловаться.
Конечно, забивать важно, тем более, если ты нападающий. Тем более, если можно своими голами помогать команде добиваться результата.
Я, конечно, с "Краснодаром" плохо знаком. Но Фернанду и Маурисиу уже встречались с ним и рассказали мне, что соперник очень опасный и серьезный. У него есть индивидуально сильные игроки.
Я понимаю, что, как бы банально это ни звучало, нужно подготовиться на все 100 процентов во всех аспектах: физическом, тактическом и техническом. Во всех аспектах нужно быть готовым, чтобы бороться с "Краснодаром" на равных.
Взаимодействие налаживается от игры к игре. Понимаем друг друга, если и не с полуслова, но к началу и по ходу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие.
Конечно, я ощущаю себя частью команды. У меня действующий контракт со "Спартаком", поэтому я уже настоящий спартаковец, как и все другие члены команды. Я буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны и помочь команде добиваться результата, как и все другие игроки. Да, я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле.
П_о_в_а_р
Вперёд, Луис. Дави всяких разных злопыхателей.
16:13
shpasic
punch_s, сегодня Лига Европы только, а ЛЧ вчера и позавчера были, так что пропустил уже.
16:11
punch_s
Ребят, а во сколько Спартак сегодня играет? Не могу найти:/
16:02
roman594618
О главные умы страны собрались " культурная столица"..
16:02
parallich
Пиитерец------ ++++Просто красава))))
15:55
Пиитерец
Да, первичный признак признак игрока Пищевика - длинный язык - у Луизы налицо. Вторичный признак - правильный афро-спартаковский цвет кожи, тоже присутствует. Вывод - действительно настоящий спартаковец!
15:47
= Даль =
Лицо Спартака
15:47
Dennnis2397777
С Краснодаром Спартаку не чего не светит,к тому моменту Краснодар наберет уже форму!
15:43