Луиз Адриану: "В матче с "Зенитом" буду выкладываться максимально - Луческу мне как отец"

Новичок "Спартака" Луиз Адриану во время посещения клубного музея красно-белых отметил, что он горд находиться в такой команде. Кроме того, бразилец подчеркнул, что постарается показать свой максимум в матче с "Зенитом", который возглавляет Мирча Луческу. Игрок и тренер ранее вместе работали в "Шахтере".

- Это самый красивый музей, который я когда-либо видел, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Адриану. - Горжусь тем, что нахожусь здесь, и рад, что моя футболка останется тут. Я разговаривал с Алкесом. Он сказал, что в "Спартаке" очень уютно. Здесь очень приятно находиться. Безусловно, моя цель - первое место. Я знаю, что мы опережаем "Зенит" на пять очков. Буду с честью защищать эти цвета и помогу команде стать чемпионом.

Сейчас чувствую себя очень хорошо, но немного устал от перелета и подписания контракта. У меня было хорошее прошлое в "Шахтере", но я сделаю все, чтобы повысить свой уровень в "Спартаке". Буду максимально выкладываться против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет значимый матч. В команде знаю Фернанду, с которым вместе играл в "Шахтере". С другими пока не знаком. Я рад играть за "Спартак".