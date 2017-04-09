Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Уфой"

Стал известен состав "Спартака" на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут на поле появится нападающий Луиз Адриану. Полузащитник Александр Самедов начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернанду, Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.

Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"