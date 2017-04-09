13:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Уфой"

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Стал известен состав "Спартака" на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут на поле появится нападающий Луиз Адриану. Полузащитник Александр Самедов начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернанду, Зе Луиш, Промес, Луиз АдриануЗапасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.

Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

кто там на карточках?

13:06

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