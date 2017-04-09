Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Уфой"

Стал известен состав "Спартака" на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут на поле появится нападающий Луиз Адриану. Полузащитник Александр Самедов начнет встречу на скамейке запасных.
Полностью состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернанду, Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.
Встреча пройдет в Уфе и начнется в 14.00 по московскому времени.
Опрос
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Сергей Песьяков
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Уфа
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Массимо Каррера
- Маурисиу Дос Сантос Насименту
- Георгий Джикия
- Георгий Тигиев
shpasic
кто там на карточках?
13:06