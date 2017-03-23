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Луиз Адриану тренировался по индивидуальной программе

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После ничьей с "Локомотивом" в матче 20-го тура чемпионата России Массимо Каррера предоставил игрокам "Спартака" четыре выходных дня, сообщает официальный сайт красно-белых. В четверг спартаковцы возобновили тренировочный процесс.

В отсутствие футболистов сборных в тренировке приняли участие одиннадцать игроков. Это Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Маурисио, Георгий Тигиев, Игорь Леонтьев, Фернандо, Артем Тимофеев и Лоренсо Мельгарехо. Форвард Луиз Адриану занимался по индивидуальной программе.

На пятницу в графике спартаковцев намечена утренняя тренировка, которой будет предшествовать теоретическое занятие. А вечером красно-белые отправятся в Белград, где в субботу на стадионе "Райко Митич" проведут товарищеский матч с "Црвеной Звездой".

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/101171/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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