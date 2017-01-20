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Луиз Адриану: "Сыграть по схеме в два нападающих? Нет никаких проблем"

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Четверг. Абу-Даби. ЛУИЗ АДРИАНУ.Луиз Адриану: "Хочу забить "Зениту" и напомнить о себе Луческу"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что готов сыграть на любой позиции. По его словам, опыт игры в оттяжке у него небольшой.

– Писали, что в "Интернасионале" вы играли не на острие, а оттянутого нападающего, тогда как центрфорварда из вас сделал Мирча Луческу. Можете вспомнить эти навыки и сыграть вместе с Зе Луишем? Или это было уже слишком давно, и Каррера видит вас только центрфорвардом?

– Нет никаких проблем! Надо – сыграю по схеме в два нападающих, надо – оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры в оттяжке в "Интернасионале", он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет. (Игорь РАБИНЕР)

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