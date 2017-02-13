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Луиз Адриану сыграет с "Рубином" с первых минут

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч с "Рубином". Поединок состоится в Испании, где у обеих команд проходят сборы. Отметим, что с первых минут на острие атак красно-белых появится новичок Луиз Адриану. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

"Спартак": Ребров – Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Зобнин, Попов – Луиз Адриану.

Запасные: Селихов, Макеев, Хомуха, Джикия, Маурисиу, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Промес, Зуев, Давыдов, Зе Луиш.

Трансляция матча "Рубин" - "Спартак"

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Материалы REN-TV

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