Луиз Адриану сравнил музеи "Спартака" и "Милана"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые имеют великолепный клубный музей. По его словам, в нем он смог увидеть игру в исполнении соотечественника Алекса.
– Мне рассказали, что два дня назад, несмотря на долгий перелет в Москву, вы поздно вечером провели много времени в музее "Спартака" и жаждали узнать побольше об истории своего нового клуба. Что вас там впечатлило?
– Классный музей! Он показывает всю историю клуба. Мне очень понравилась его современная мультимедийная составляющая. Сразу попросил показать мне голы нескольких интересных мне людей. В исполнении нашего генерального директора Сергея Родионова они оказались очень хороши! И, безусловно, моменты Алекса. Их мне тоже было интересно посмотреть. Красивые мячи.
– Какой музей лучше – "Спартака" или "Милана"?
– Оба классные. И тот, и другой представляют историю больших клубов. Каждого – по-своему: выглядят они по-разному. Но нравятся оба. (Игорь РАБИНЕР)
Талантливый
Представляю, как он был впечатлен Кубком Соли...)))
12:21 20 января
GalacticBoy
.....и понял,что музей свинтаков никуда не годится
12:14 20 января
Exsorsist
А вопрос кто сильнее кит или слон , не задавали? ))))
09:25 20 января
Дилан
ухахха какой музей лучше?ахахаа что за вопрос
03:15 20 января