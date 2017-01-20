Луиз Адриану сравнил музеи "Спартака" и "Милана"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые имеют великолепный клубный музей. По его словам, в нем он смог увидеть игру в исполнении соотечественника Алекса.

– Мне рассказали, что два дня назад, несмотря на долгий перелет в Москву, вы поздно вечером провели много времени в музее "Спартака" и жаждали узнать побольше об истории своего нового клуба. Что вас там впечатлило?

– Классный музей! Он показывает всю историю клуба. Мне очень понравилась его современная мультимедийная составляющая. Сразу попросил показать мне голы нескольких интересных мне людей. В исполнении нашего генерального директора Сергея Родионова они оказались очень хороши! И, безусловно, моменты Алекса. Их мне тоже было интересно посмотреть. Красивые мячи.

– Какой музей лучше – "Спартака" или "Милана"?

– Оба классные. И тот, и другой представляют историю больших клубов. Каждого – по-своему: выглядят они по-разному. Но нравятся оба. (Игорь РАБИНЕР)

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