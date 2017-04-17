Луиз Адриану сделал прическу, как у Вагнера Лав

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сделал новую прическу. Бразилец заплел косички. Примечательно, что подобным стилем в премьер-лиге запомнился его соотечественник Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год и в 2013 году.
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сделал новую прическу. Бразилец заплел косички. Примечательно, что подобным стилем в премьер-лиге запомнился его соотечественник Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год и в 2013 году.
Chechaco
*лижет
21:23
Chechaco
"Когда коту делать нечего, он яйца чешет". Дайте что-ли понять Луису, что медаль он ещё не заработал.
21:23
Свинству Бой!
Конечно меньше на рублик. У Ивановича 3.5, а у этого почти 4 с бонусами за результат ,а он будет.
21:14
werder63
Играть бы начинал, а то стеклянный какой-то! Конечно зарплата меньше, чем у нашего верного помощника Ивановича, но все же!))) Зеныты, а СПАРТАК-то - ЧЕМПИОН!)))))
21:11
Свинству Бой!
Теперь понятно для чего его взяли на такую огромную ЗП. Лечиться за счет клуба и делать новые прически. Молодец. Почти 4 года будет доить свиноферму и болеть воспалением пятки.....
20:38