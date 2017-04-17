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Луиз Адриану сделал прическу, как у Вагнера Лав

ЛУИЗ АДРИАНУ и ВАГНЕР ЛАВ. Фото "СЭ"
ЛУИЗ АДРИАНУ и ВАГНЕР ЛАВ. Фото "СЭ"
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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сделал новую прическу. Бразилец заплел косички. Примечательно, что подобным стилем в премьер-лиге запомнился его соотечественник Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

 

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Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) Апр 17 2017 в 10:04 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Chechaco

*лижет

21:23

Chechaco

"Когда коту делать нечего, он яйца чешет". Дайте что-ли понять Луису, что медаль он ещё не заработал.

21:23

Свинству Бой!

Конечно меньше на рублик. У Ивановича 3.5, а у этого почти 4 с бонусами за результат ,а он будет.

21:14

werder63

Играть бы начинал, а то стеклянный какой-то! Конечно зарплата меньше, чем у нашего верного помощника Ивановича, но все же!))) Зеныты, а СПАРТАК-то - ЧЕМПИОН!)))))

21:11

Свинству Бой!

Теперь понятно для чего его взяли на такую огромную ЗП. Лечиться за счет клуба и делать новые прически. Молодец. Почти 4 года будет доить свиноферму и болеть воспалением пятки.....

20:38

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