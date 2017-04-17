Луиз Адриану сделал прическу, как у Вагнера Лав

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сделал новую прическу. Бразилец заплел косички. Примечательно, что подобным стилем в премьер-лиге запомнился его соотечественник Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

😉 Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) Апр 17 2017 в 10:04 PDT