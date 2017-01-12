Луиз Адриану проходит медобследование в Италии

Нападающий "Милана" Луиз Адриану проходит медобследование в итальянской клинике Villa Stuart, сообщает сайт известного итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио. Изначально процедура должна была пройти в Германии. После медицинского обследования 29-летний бразилец отправится в Россию, где подпишет контракт со "Спартаком".

Ранее сообщалось, что стороны согласовали все детали этого перехода. Адриану достанется красно-белым за минимальную сумму. По информации "СЭ", его зарплата в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год. В этом сезоне форвард провел в составе "Милана" семь матчей, в которых мячей не забивал.