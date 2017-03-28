16:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану продолжает работать по индивидуальной программе

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"Спартак" после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" и двух выходных возобновил подготовку ко встрече 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", информирует официальный сайт красно-белых. Защитники, полузащитники и нападающие провели утреннее занятие в тренажерном зале, а вратари – на поле.

В 15.00 начался второй практический урок – общекомандный. Все футболисты, задействованные в тренировочном процессе в отсутствие игроков сборных, вышли на газон. Красно-белые размялись, после чего приступили к выполнению упражнений технического и тактического толка. Следует отметить, что форвард Луиз Адриану продолжает работать по индивидуальной программе.

На завтра у "Спартака" запланирована одна тренировка.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/101397/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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