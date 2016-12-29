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Луиз Адриану перейдет в "Спартак" бесплатно?

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану перейдет в "Спартак" практически бесплатно. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. По его словам, сегодня агент нападающего Жилмар Велоз встретился с первым вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани в Рио-де-Жанейро.

На встрече стороны обсудили условия перехода. Отмечается, что "Милан", избавившись от игрока, сэкономит приличную сумму. 

- Сумма продажи близка к нулю, - пишет Ди Марцио.

Адриану зарабатывает в "Милане" 5 миллионов евро в год плюс бонусы, а его контракт истекает только через 3,5 года. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард подпишет с красно-белыми контракт до 2020 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

4.5 миллиона евро в год - ддя Федуна бесплатно))

01:25

баламошка

Пусть ещё сам Спартаку заплатит, было бы неплохо.

01:19

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