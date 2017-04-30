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Луиз Адриану открыл счет в матче ЦСКА – "Спартак"

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану открыл счет в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Произошло это на 32-й минуте.

Полузащитник красно-белых Ивелин Попов ушел по флангу от хавбека армейцев Александра Головина, прострелил в штрафную, откуда Луиз Адриану точно отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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