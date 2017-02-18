Луиз Адриану: "Никогда не слышал об агрессии фанатов "Спартака"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что его очень тепло приняли в российском клубе. Также бразилец подчеркнул, что не сталкивался с агрессией со стороны российских болельщиков.

– Никогда ничего плохого не слышал про болельщиков "Спартака", – цитирует Globo Esporte Луиза Адриану. – Эта торсида постоянно поддерживает команду на всех матчах. У "Спартака" много поклонников, трибуны переполнены. И я никогда не слышал о проявлении агрессии со стороны болельщиков "Спартака". В клубе меня встретили очень хорошо. Москва – город очень большой, здесь огромные масштабы, все далеко. Но болельщики и клуб приняли меня прекрасно.

Перед переходом консультировался с Алексом, который здесь играл. Он сказал, что команда очень хорошая, обладает отличной инфраструктурой, грамотным персоналом. Мне тут все помогают.

Все знают чемпионат России, "Спартак". Это хорошее место, чтобы проявить себя. Я смогу вернуться на свой уровень. Это отличные позиции после продолжительного отрезка без игровой практики. Надеюсь, что покажу тут свой лучший футбол и помогу команде выиграть титулы.