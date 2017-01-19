Луиз Адриану: "Намерен в "Спартаке" показать свой истинный уровень"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что ставит перед собой задачу выйти на прежний уровень игры. В этом сезоне бразилец потерял место в основном составе "Милана" и провел на поле всего семь матчей, в которых не забил ни одного мяча.

– Агент Марко Трабукки, участвовавший в вашем трансфере, заявил в интервью "СЭ", что Луиз Адриану – первый футболист в истории, который переходит из серии А в чемпионат России с понижением зарплаты. В чем тогда состоит ваша мотивация при переходе из "Милана" в "Спартак"?

– Мотивация – играть в футбол. Мотивация – доказать, что я по-прежнему способен на многое. Мотивация – показать всем, что, пусть у меня не получилось в "Милане", может получиться в другом клубе. Намерен в "Спартаке" просто показывать свой истинный уровень и играть в тот футбол, в который я играл раньше.

– Вы выбрали 12-й номер, под которым играл ваш соотечественник Алекс, здорово капитанивший в "Спартаке". Кроме того, этот номер традиционно приписывают болельщикам. Довольно смелое решение.

– Это действительно дань уважения спартаковским болельщикам, которые, знаю, являются настоящим 12-м игроком команды. Но также я хочу продолжить славную историю бразильских футболистов в "Спартаке", которую в том числе делал Алекс. Взяв 12-й номер, понимаю всю ответственность такого шага. Для меня это ответственность, и в то же время – некое давление на соперников.

– С Алексом давно знакомы?

– Да, он мой хороший приятель. Мы общаемся, дружим, живем в Бразилии недалеко друг от друга. Он сейчас в порядке. И говорил мне, что стоит ехать в Москву, рад за меня. И считает, что "Спартак" – хороший выбор, и здесь я смогу обрести себя вновь. (Игорь РАБИНЕР)