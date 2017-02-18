Луиз Адриану: "На жалею, что сорвался мой переход в Китай"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что не жалеет о срыве перехода в Китай в прошлом году. При этом бразилец подчеркнул, что не мог оставаться больше в "Милане".

– Я полтора года толком не играл, – цитирует Globo Esporte Луиза Адриану. – Тяжело оставаться без практики. Если бы остался в "Милане", то потерял бы уверенность, свою игру и, конечно, время. Карьера же очень коротка, время летит быстро. Я не мог оставаться без игры, выходить лишь на 5, 10, 15 минут или в Кубке Италии.

Что касается перехода в Китай, то я не жалею о его срыве. Мы получили одно предложение, а когда я прилетел в Китай, оно оказалось совсем другим. Поэтому я не жалею, что остался в "Милане" тогда.