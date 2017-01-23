Луиз Адриану: "Каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану подчеркнул, что красно-белым необходимо постараться одержать победу в каждом из предстоящих матчей в чемпионате России, если они хотят завоевать чемпионство. По словам форварда, мысль о том, что каждая игра будет сродни финалу, поможет спартаковцам сохранить мотивацию.

- Понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию, - приводит пресс-служба красно-белых слова Адриану. - Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с "Зенитом". Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.

- Много ли для вас значит поддержка болельщиков?

Я пока с болельщиками "Спартака" встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций.