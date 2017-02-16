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Луиз Адриану и Зе Луиш – в атаке "Спартака" на матч с "Олесунном"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против норвежского "Олесунна", который начнется в 19:00. С первых минут в атаке красно-белых сыграют Луиз Адриану и Зе Луиш.

"Спартак": Песьяков, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернанду, Самедов, Зобнин, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.

Трансляция матча "Спартак" – "Олесунн"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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budulay1974

Я так понял. Сегодня впервые будим играть по схеме 3-5-2. Решил и этот вариант Карера испробовать. Тоже верно. Надо все схемы просмотреть и со всеми исполнителями.

18:30

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