Луиз Адриану и Зе Луиш – в атаке "Спартака" на матч с "Олесунном"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против норвежского "Олесунна", который начнется в 19:00. С первых минут в атаке красно-белых сыграют Луиз Адриану и Зе Луиш.

"Спартак": Песьяков, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернанду, Самедов, Зобнин, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.

Трансляция матча "Спартак" – "Олесунн"