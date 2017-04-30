Луиз Адриану и Зе Луиш поехали на матч с ЦСКА

Игроки "Спартака" Зе Луиш и Луиз Адриану отправились вместе с командой на матч 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Оба футболиста из-за травм пропустили три последних игры красно-белых в премьер-лиге.
"Благослави нас Господь", - написал защитник красно-белых Маурисиу на своей странице в "Инстаграме".
"Поехали! День матча... Дерби", - написал Зе Луиш.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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