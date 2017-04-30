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Луиз Адриану и Зе Луиш поехали на матч с ЦСКА

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Игроки "Спартака" Зе Луиш и Луиз Адриану отправились вместе с командой на матч 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Оба футболиста из-за травм пропустили три последних игры красно-белых в премьер-лиге.

"Благослави нас Господь", - написал защитник красно-белых Маурисиу на своей странице в "Инстаграме".

 

Que Deus nos Abençoe 🙏🏻⚽️🔴⚪️

Публикация от Mauricio 33 (@mausantos33) Апр 30 2017 в 5:33 PDT

"Поехали! День матча... Дерби", - написал Зе Луиш.

 

Lets gooo, game day... derby

Публикация от Zeluis (@zeluis29) Апр 30 2017 в 5:29 PDT

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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