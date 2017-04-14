Луиз Адриану и Зе Луиш: "Мы возвращаемся"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану разместил в stories в своем "Инстаграме" снимок с тренировки. Бразилец занимается в тренажерном зале вместе с другим форвардом красно-белых Зе Луишем. Напомним, что оба футболиста получили повреждения в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1).

"Мы возвращаемся", – написал Луиз Адриану.

По всей видимости, нападающие смогут принять участие в поединке с "Зенитом" в 23-м туре премьер-лиги.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.