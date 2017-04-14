16:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану и Зе Луиш: "Мы возвращаемся"

Луиз АДРИАНУ (слева) и ЗЕ ЛУИШ.
Луиз АДРИАНУ (слева) и ЗЕ ЛУИШ.
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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану разместил в stories в своем "Инстаграме" снимок с тренировки. Бразилец занимается в тренажерном зале вместе с другим форвардом красно-белых Зе Луишем. Напомним, что оба футболиста получили повреждения в матче 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1).

"Мы возвращаемся", – написал Луиз Адриану.

По всей видимости, нападающие смогут принять участие в поединке с "Зенитом" в 23-м туре премьер-лиги.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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redshark

Парни! Ждем, вы нам нужны....сектанты за вас! Я сектант! Я болею за Спартак с 1968 года, значит сектант!

17:25

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