Луиз Адриану и Тигиев - в "старте "Спартака" на матч с "Оренбургом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга". В составе красно-белых дебютирует защитник Георгий Тигиев. Также с первых минут на поле появится нападающий Луиз Адриану, восстановившийся после травмы.

Полностью состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Ребров, Тигиев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернанду, Зобнин, Самедов, Ананидзе, Промес, Луиз Адриану. Запасные: Песьяков, Селихов, Маурисиу, Таски, Ещенко, Джикия, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.

Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Оренбург"