19:55 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану и Самедов заявлены за "Спартак"

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Новички "Спартака" нападающий Луиз Адриану и полузащитник Александр Самедов заявлены за клуб на вторую часть чемпионата России, информирует официальный сайт РФПЛ. Бразилец будет выступать под 12-м номером, а хавбек сборной России - под 19-м.

Напомним, что оба игрока уже дебютировали за красно-белых в товарищеских матчах с "Жилиной" (5:1) и "Копенгагеном" (2:1) на сборе в ОАЭ. Луиз Адриану забил два гола в двух встречах, Самедов отличился один раз. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

а в еврокубки их внесли).....

20:31 31 января

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