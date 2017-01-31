Луиз Адриану и Самедов заявлены за "Спартак"

Новички "Спартака" нападающий Луиз Адриану и полузащитник Александр Самедов заявлены за клуб на вторую часть чемпионата России, информирует официальный сайт РФПЛ. Бразилец будет выступать под 12-м номером, а хавбек сборной России - под 19-м.

Напомним, что оба игрока уже дебютировали за красно-белых в товарищеских матчах с "Жилиной" (5:1) и "Копенгагеном" (2:1) на сборе в ОАЭ. Луиз Адриану забил два гола в двух встречах, Самедов отличился один раз.