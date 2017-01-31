Луиз Адриану: "Доволен стартом в "Спартаке", жду прекрасного сезона"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что доволен своей подготовкой к сезону. По словам форварда, он очень мотивирован и ожидает удачный сезон.

– Я очень доволен стартом в "Спартаке", – цитирует Бразильца esportes.terra.com.br. – Мы все еще в начале предсезонной подготовки, но работа идет хорошо, а это самое важное. Нападающий живет ради голов, а я забил в первых двух играх. Я очень мотивирован и хочу показать плоды своей работы. В "Милане" я играл не часто, но я никогда не переставал напряженно работать. Надеюсь, что это начало прекрасного сезона.