Луиз Адриану: "Буду играть за Карреру и за свой новый клуб"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что благодарен бывшему наставнику Мирче Луческу, который сейчас тренирует "Зенит". Однако, по словам форварда, сейчас для него имеют значение только "Спартак", а также главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

– Восемь сезонов вы играли у Луческу, главного тренера в своей жизни, забивали под его руководством гол в победном финале Кубка УЕФА, делали пента-трик в матче Лиги чемпионов с БАТЭ. А теперь придется выходить на поле против него. Неужели это не вызывает смешанных чувств?

– Сейчас мне нет разницы, против кого играть. Так сложилось, что Мирча Луческу стал моим соперником, вернее, тренером команды соперников. Да, он дал мне многое. Дал уверенность в своих силах, возможность раскрыться по-настоящему, показать себя в европейском футболе. И я благодарен ему за все это.

В то же время для меня в этом нет никакой проблемы. Да, я помню свою историю, но сейчас главный тренер моей команды – Массимо Каррера. Именно он ведет меня вперед. И я буду играть за него и за свой новый клуб. А против кого – неважно, будь это Луческу или кто-либо другой.

– Принципиально ли для вас забить "Зениту"?

– Безусловно! Нападающие живут голами. Если забью – буду счастлив. Понятно, что очень важно будет показать себя в матче против "Зенита", напомнить о себе Луческу (улыбается). Но самое важное тут в том, что "Зенит" – принципиальный соперник "Спартака", конкурент, который пытается догнать нас. Буду искать возможность забивать всем командам, не только "Зениту". Но и в матче с ним буду очень стараться. (Игорь РАБИНЕР)

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