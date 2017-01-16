Луиз Адриану будет играть в "Спартаке" под 12-м номером

Новичок "Спартака" Луиз Адриану будет выступать в составе красно-белых под 12-м номером. Пресс-служба московского клуба в твиттере опубликовала фотографии бразильского форварда с "Открытия Арены", на которых он держит в руках футболку с номером 12. Напомним, что сегодня Луиз Адриану прибыл в Москву, где подписал контракт с красно-белыми.

Время позднее, но после подписания контракта наш новичок @LuizAdriano_9 отправился на экскурсию по @otkritiearena и клубному музею. pic.twitter.com/6GSyk80fl6 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 января 2017 г.