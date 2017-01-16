23:41 16 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану будет играть в "Спартаке" под 12-м номером

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Новичок "Спартака" Луиз Адриану будет выступать в составе красно-белых под 12-м номером. Пресс-служба московского клуба в твиттере опубликовала фотографии бразильского форварда с "Открытия Арены", на которых он держит в руках футболку с номером 12. Напомним, что сегодня Луиз Адриану прибыл в Москву, где подписал контракт с красно-белыми.  

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

написано Адриано, а СЭ упорно пишет Адриану.

00:33

ЗлобныйЖиртрест

болельщиком будет?

23:58 16 января

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